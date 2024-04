Quanto è alto Godzilla? I numeri sul Kaiju più famoso di tutti

L'altezza di Godzilla è spesso variata nei numeros(issim)i film che lo hanno visto protagonista. Comprese le ultime apparizioni nel MonsterVerse , dove si è scontrato con un co-protagonista di tutto rispetto in termini di dimensioni, Kong.

Come avvenuto con l'altezza di King Kong, anche Godzilla ha dovuto spesso adattare il proprio aspetto sulla base di quella che era la trama dei tanti film che lo hanno visto conquistare il grande schermo. Questo significa che, oltre all'aspetto, anche l'altezza del kaiju più famoso della storia non è "univoca".

A differenza del suo "buddy" di scorribande Kong, Godzilla può vantare una pletora di film da fare invidia anche all'agente 007. Solo in Giappone sono stati prodotti oltre 30 film, a cui si aggiungono le pellicole cinematografiche statunitensi, compresi gli ultimi blockbuster del MonsterVerse. Per semplificare abbiamo diviso i film in ere, partendo dalle più antica, partita a metà anni '50, fino all'ultimo filone narrativo hollywoodiano, che rivedrà Godzilla e Kong nel prossimo film in uscita.

Nell'era Showa, che va dal 1954 al 1975, Godzilla aveva un'altezza variabile dai 50 ai 100 metri. Un'altezza di tutto rispetto, ma che non aveva ancora raggiunto le vette che più avanti scopriremo. Nella seconda era, la cosiddetta Heisei, che va dal 1984 al 1995, Godzilla partiva da un minimo di 80 metri ad un massimo di 100 metri. Si è poi passati all'era del Millennio, dal 1999 al 2004, con un Godzilla che torna ai 55 metri fino ad un massimo di 100 metri.

Ma è con il MonsterVerse, dal 2014 ad oggi, che Godzilla da il meglio di se: nel primo film, Godzilla, uscito nel 2014, il kaiju è già il più alto di sempre, con 108 metri. In Godzilla: King of the Monsters del 2019 si sono raggiunti i 119.8 metri, mentre in Godzilla vs. Kong del 2021 si è arrivati ai 120 metri. La medesima altezza, 120 metri circa, è stata mantenuta anche nell'ultimo Godzilla e Kong - Il nuovo impero, uscito nelle sale proprio qualche giorno fa.

