Altered Carbon: Chris Conner è entusiasta della seconda stagione della serie Netflix

Intervistato da Comicbook.com per parlare della sua recente esperienza nella seconda stagione di Altered Carbon, il membro del cast Chris Conner ha parlato della nuova direzione intrapresa dalla serie Netflix con i nuovi episodi.

"È un mondo diverso" ha detto Conner, interprete dell'intelligenza artificiale proprietaria del The Raven Hotel, Poe. "Voglio dire, stiamo creando una stagione talmente differente dalla prima che non si è mai vista in televisione. Non sono davvero paragonabili. Sono due cose totalmente differenti. Non c'è altro modo per tradurre la vasta storia che vogliamo raccontare. Takeshi Kovacs sta ovviamente andando avanti e io ne faccio parte, come il TARDIS di Doctor Who. È una gioia poter avere a che fare con queste nuove persone, specialmente con Dina [Shihabi], che ho potuto conoscere in maniere più intima durante questa fantastica seconda stagione."

Conner è uno dei pochi attori ad aver recitato in entrambe le stagioni insieme a Renée Elise Goldsberry nei panni di Quellcrist e Will Yan Lee nel ruolo del Kovacs del passato: nei nuovi episodi, Anthony Mackie è subentrato a Joel Kinnaman nei panni del protagonista. Insieme a lui, tra le new entry del cast troviamo Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht e James Saito.

La seconda stagione dello show è attualmente disponibile su Netflix. Per altri approfondimenti, qui potete leggere la nostra recensione di Altered Carbon 2.