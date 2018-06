Alpha, Kodi Smith-McPhee si prepara alla caccia nel nuovo trailer e poster ufficiale

La Sony Pictures ha rilasciato online in queste ultime ore un nuovo trailer ufficiale e un poster di Alpha, survival movie diretto da Albert Hughes (Codice Genesi) che vede come protagonista assoluto il giovane Kodi Smith-McPhee (X-Men: Apocalisse).

Il film è nella sostanza un'epica avventura di sopravvivenza ambientata nell'ultima Era Glaciale. Ci troviamo in quella che noi conosciamo oggi come Europa, circa 20.000 anni fa, e nel mentre della sua prima caccia con gli adulti, Zeta viene ferito da un bisonte e dato per morto. Dovrà così imparare a sopravvivere nelle terre selvagge per tornare a casa dalla sua famiglia prima dell'arrivo di un mortale Inverno.



Alpha vedrà nel cast anche Natassia Malthe, Leonor Valera, Johannes Haukur Johannesson, Mercedes de la Zerda e Jens Hulten, per un'uscita prevista nelle sale il 17 agosto 2018.

McPhee ha anche partecipato a L'Alba del Pianeta della Scimmie ed è uno degli attori emergenti della scena internazionale. Albert Hughes è solito lavorare con il fratello gemello, Allen, con il quale ha già diretto in passato titoli di grande successo come La vera storia di Jack lo Squartatore.



Alpha non ha ancora una data d'uscita italiana, ma il titolo nostrano sarà Alpha - Un'amicizia forte come la vita, decisamente più lungo e inutilmente prolisso del titolo originale.