Alpha Flight in arrivo nel Marvel Cinematic Universe: tutti i dettagli

In queste ore è arrivato sul web un nuovo rumor riguardante il futuro del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che secondo quanto riferito si starebbe preparando ad includere l'arrivo degli Alpha Flight.

Secondo quanto riferito da Caleb Williams di Knight Edge Media, i Marvel Studios sarebbero pronti per presentare Alpha Flight all'MCU: la voce è rimbalzata anche su Murphy's Multiverse, celebre sito del noto e solitamente affidabile scooper Charles Murphy, che lo ha riportato sul suo portale specificando che le informazioni riferite da Williams coincidono con quelle in suo possesso.

Secondo Murphy, gli Alpha Flight sono infatti un'altra delle proprietà meno conosciute della Marvel in cui Kevin Feige vede un grande potenziale, come fu a suo tempo per Guardiani della Galassia o Ant-Man.

Va segnalato, inoltre, che non è certo la prima volta che il nome degli Alpha Flight viene portato alla ribalta da questi rumor. Qualche tempo fa, il team è stato segnalato come possibile supporto a Carol Danvers nella sua prossima avventura spaziale, il che significa che i nuovi personaggi potrebbero essere introdotti prossimamente in Captain Marvel 2.

