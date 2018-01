Allure: Evan Rachel Wood nel trailer ufficiale del film

Samuel Goldwyn Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, dramma con protagonista la star di

La pellicola, presentata all’ultimo Toronto International Film Festival, ed era nota precedentemente con il titolo di A Worthy Companion. Diretto da Carlos e Jason Sanchez, con Julia Sarah Stone, Denis O’Hare, e Maxim Roy, la storia segue una donna delle pulizie il cui rapporto con la figlia del suo datore di lavoro prende una piega del tutto inaspettata.

Il film sarà disponibile contemporaneamente nelle sale statunitensi e in Video On Demand dal prossimo 16 marzo.

Sinossi: Laura (Evan Rachel Wood) lavora come donna delle pulizie per la compagnia del padre, ma la sua vita privata è un disastro. Abbattuta dal passare degli anni, in cerca d’amore sempre nei posti più sbagliati, il suo comportamento esagerato hanno condizionato il suo passato. Un giorno, al lavoro, ancora in un’altra casa, Laura incontra Eva (Julia Sarah Stone), una teenager tranquilla, ma scontenta della propria vita. In Eva, Laura riscopre una tenerezza innocente. In Laura, Eva vede quello spirito ribelle che può condurla in territori inesplorati. La reciproca affezione si trasforma presto in ossessione, quando Laura convince Eva a scappare in gran segreto e venire a vivere con lei. Le cose si complicano per Eva, quando appare ormai evidente l’instabilità emotiva di Laura. Con il mondo sempre più opprimente, entrambe dovranno scoprire alcune verità per trovare una via di fuga dalla loro infelicità.