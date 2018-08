Allison Schroeder nel team di sceneggiatori di Frozen 2

La sceneggiatrice di Il diritto di contare, Allison Schroeder, è stata reclutata nel team di sceneggiatori di Frozen 2, affiancando Chris Buck e Jennifer Lee, registi del film. Schroeder è stata candidata all'Oscar per Il diritto di contare di Theodore Melfi e recentemente ha partecipato alla scrittura de Ritorno al Bosco dei 100 Acri.

Dal momento che Jennifer Lee è stata recentemente nominata capo dei Walt Disney Animation Studios, è stata chiamata Allison Schroeder per poterla affiancare nel progetto del sequel di Frozen. Lee rimarrà comunque l'autrice principale dello script.

La trama di Frozen 2 è ancora piuttosto misteriosa, anche se pare che si concentrerà sui personaggi umani principali del primo film insieme a Olaf.

Nelle scorse settimane è stato confermato che Sterling K. Brown e Evan Rachel Wood si sono uniti al cast di doppiatori del precedente film, che comprende Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad.

Frozen 2 uscirà nelle sale americane il 2 novembre 2019. Il primo film, Frozen - Il regno di ghiaccio è liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi, ed è il 53° Classico Disney.

Il film si è aggiudicato due premi Oscar: al miglior film d'animazione e alla miglior canzone (Let It Go, cantata da Idina Menzel nella versione originale).

Frozen - Il regno di ghiaccio è il film d'animazione dal maggior incasso nella storia del cinema.