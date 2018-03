Grazie all'incredibile interpretazione della severa madre di Tonya Harding inha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. Persi tratta della prima vittoria in carriera, a coronamento di un percorso di grande livello, che l'ha vista protagonista soprattutto in campo televisivo.

Allison Janney, strafavorita alla vigilia, ha confermato i pronostici, aggiudicandosi la statuetta per la miglior performance da non protagonista nel film di Craig Gillespie, accanto a Margot Robbie nel ruolo di Tonya Harding. Per la star del piccolo e grande schermo si tratta del primo Oscar in carriera e l'apice di un percorso professionale di grande livello. Così come l'incredibile interpretazione in I, Tonya di Craig Gillespie.