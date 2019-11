L'allenamento di Robert Pattinson per The Batman non starebbe dando i risultati sperati

Al netto di una capacità interpretativa ormai ampiamente riconosciuta, che lo ha fatto partecipare recentemente a grandi titoli d'autore come High Life, The Lighthouse o al Tenet di Christopher Nolan, Robert Pattinson ha una fisicità tonica ma longilinea, fin troppo "fragile" per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves.

Proprio per questo motivo, dopo il suo ingaggio come protagonista nel più atteso cinecomic dei prossimi anni, nel mentre di una lunga e sorprendente fase di casting che ha portato all'arrivo di Zoe Kravitz come Catwoman, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon e di Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Pattinson ha già cominciato un durissimo allenamento per migliorare la sua forma fisica, plasmarla per renderla più muscolare e decisa.



Certo i risultati non arrivano in un paio di settimane da in una manciata di mesi, eppure stando alla fumettista e conduttrice Grace Randolph, presentatrice di Beyond the Trailer, l'attore avrebbe diversi problemi ad aumentare la sua massa muscolare. La Randolph spiega infatti nella sua ultima puntata: "Ho sentito dire che Robert Pattinson sta riscontrando diversi problemi a mettere su massa muscolare. Credo sia molto difficile per lui rafforzare la propria forma fisica, questo considerato il suo aspetto esile e molto slanciato. Trovo davvero esilarante che la produzione continui a prolungare di settimane il suo allenamento sperando che questo serva a farlo irrobustire per la parte. Meglio rassegnarsi e accettare di avere un Batman più magro".



La notizia è da prendere con tutte le precauzioni del caso, non conoscendo meglio la figura della Randolph e soprattutto senza conferme o notizie provenienti da fonti ben più attendibili. È un rumor da considerare come tale e a cui dare il peso specifico della speculazione, al momento.

Le dichiarazioni della conduttrice in merito all'allenamento di Pattinson iniziano al minuto 18:28 del video.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.