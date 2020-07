Allegiant: quando Kate Winslet fu rifiutata dai produttori e Zoe Kravitz rigettò il film

In occasione del ritorno in tv di The Divergent Series: Allegiant, adattamento cinematografico della prima parte del romanzo omonimo di Veronica Roth, vogliamo raccontarvi alcuni retroscena sulla produzione con Shailene Woodley e Zoe Kravitz.

L'opera, che a causa del grave insuccesso sia a livello commerciale che di critica non ebbe mai un capitolo finale, definitivamente scartato, perse l'occasione di una nuova partecipazione di Kate Winslet, che invece era comparsa nel film precedente Insurgent nei panni di Jeanine Matthews.

La cosa divertente è che fu la produzione a rifiutare la superstar premio Oscar, che invece era così desiderosa di tornare che propose alcune scene di flashback e addirittura l'idea che il suo personaggio divenisse una sorta di ologramma. La Winslet costrinse i suoi agenti a mettersi in contatto con i produttori per rimarcare la sua disponibilità, tuttavia furono i produttori a rifiutare l'offerta a causa delle tempistiche e i vari vincoli della trama.

Al contrario, chi proprio non avrebbe voluto avere nulla a che fare con il film fu Zoe Kravitz. La nuova attrice di Catwoman per The Batman con Robert Pattinson infatti dichiarò al podcast Amchair Expert with Dax Shepard: "Quei film, con tutto il rispetto, non sono i film che preferisco tra quelli che ho fatto. E credo che andando avanti, la storia si sia un po' persa per strada e nessuno aveva davvero idea di dove stessimo andando, e ciò ha reso tutto molto difficile. Sono felice di esplorare di tutto, ogni genere possibile e situazione, ma solo se capisco cosa stiamo facendo e perché. Una volta che perdi di vista tutto quello, diventa davvero difficile".

