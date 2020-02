Allarme Coronavirus, tutti i film rinviati al cinema fino a questo momento

Se lo scorso weekend è stato caratterizzato da affluenze bassissime al cinema a causa delle notizie sul propagarsi in Italia del Coronavirus, nelle ultime ore sono state prese misure precauzionali in diverse regioni, che hanno comportato tra le altre cose la chiusura delle sale cinematografiche.

Sono così state posticipate a data da destinarsi le uscite di diversi film, anche piuttosto attesi come quelli di Carlo Verdone e di Giorgio Diritti. Al momento, oltre agli eventi sportivi (sono state rinviate ad esempio quattro partite della scorsa giornata di Serie A, e anche la prossima è in forte dubbio) e religiosi e alla chiusura di locali di vario tipo, è stata predisposta in cinque regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) la chiusura dei cinema fino al 1° marzo (in Piemonte fino al 29 febbraio).

Slitta quindi l'uscita di:

Si vive una volta sola, di Carlo Verdone, distribuito da Vision

Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti, distribuito da 01

Lupin III - The First, di Takashi Yamazaki, distribuito da Koch Media

ARCTIC – Un’avventura glaciale, di Aaron Woodley, distribuito da Notorious Pictures

Non si scherza col fuoco, di Andy Fickma, distribuito da 20tn Century Fox

Dopo il matrimonio, di Bart Freundlich, distribuito da Lucky Red

Amiche in affari, di Miguel Artet, distribuito da 20th Century Fox

Cambio tutto, di Guido Chiesa, distribuito da Medusa

L'elenco delle uscite è in continuo aggiornamento.