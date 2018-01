Alla scoperta del Wakanda in una featurette di Black Panther, parla Sterling K. Brown

L'attesa perdi Ryan Coogler è altissima, e istanno continuando il marketing della pellicola diramando un nuovo spot che potete visionare comodamente dopo il salto.

Oltre allo spot, qui sotto trovate anche una nuova featurette dalla pellicola che ci porta alla scoperta della nazione del Wakanda, città natale di T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman), con delle interviste esclusive al cast e alla crew del cinefumetto dei Marvel Studios.

Intervistato a riguardo, l'attore Sterling K. Brown, che ha un ruolo all'interno del film, ha definito "spettacolare" il cinefumetto e ha spiegato: "Sarà straordinario. L'hype è meritato, lo merita tutto. Sono eccitato per Chadwick, per Ryan. Sono eccitato che la gente di colore, e il pubblico in generale, di vedere un supereroe di colore e che sia una cosa normalissima per la società. Mi ricordo di aver letto i fumetti di Pantera Nera tipo nove anni e dire 'è straordinario' Ho pensato che non lo avrebbero mai realizzato perché è su di un supereroe di colore ma ora il giorno è giunto. La marea è cambiata, lo vedremo sul grande schermo e sarà qualcosa di veramente fantastico".

Black Panther debutterà in Italia il 14 febbraio per la regia di Ryan Coogler.