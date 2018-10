All The Bright Places: anche Alexandra Shipp e Keegan-Michael Key nel cast

Stando a quanto riferito dal The Hollywood Reporter, le star Alexandra Shipp e Keegan-Michael Key si sono unite al cast di All The Bright Places, nuovo film con protagonista Elle Fanning.

Oltre ai due, il cast si vanno aggiungere anche Luke Wilson (The Goldfinch) e Virginia Gardner (Marvel’s Runaways).

Brett Haley è stato scelto come regista del film, che sarà un adattamento dell'omonimo romanzo young adult di Jennifer Niven. La sceneggiatura è stata scritta da Liz Hannah.

Protagonista del film sarà Elle Fanning, alla quale si è aggiunta recentemente Justice Smith. Le riprese del film dovrebbero cominciare questo autunno.

All The Bright Places racconta la storia di Violet Markey e Theodore Finch, due ragazze che s'incontrano e cambiano la propria vita per sempre. Le due sono costrette a lottare contro le ferite fisiche ed emotive che riguardano il loro passato, e quando uniranno le proprie forze scopriranno che persino i luoghi e i momenti più piccoli hanno un significato.

Haley ha recentemente diretto Hearts Be Loud con Nick Offerman e Kiersey Clemons, oltre a The Hero con Sam Elliott. Justice Smith ha fatto parte del cast di Jurassic World: Il Regno Distrutto di Juan Antonio Bayona mentre Elle Fanning, sorella minore di Dakota, ha recitato sin da giovanissima in importanti produzioni come Babel (2006), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Somewhere (2010), Super 8 (2011), Maleficent (2014) e The Neon Demon (2016). Prossimamente sarà in I Think We're Alone Now di Reed Morano e Galveston di Mélanie Laurent.