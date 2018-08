All About Nina: ecco il trailer della commedia con Mary Elizabeth Winsted

Mary Elizabeth Winstead, protagonista di 10 Cloverfield Lane e della serie tv di Fargo, è la sboccata stella emergente della stand-up comedy newyorkese protagonista di All About Nina.

Nina Geld (Winstead) è una commediante emergente a New York City. È divertente, intelligente e ha lavorato duramente per costruirsi una carriera nel mondo dello stand-up, tipicamente dominato dagli uomini.

Quando si parla di relazioni romantiche, però, la vita di Nina è un vero e proprio disastro. Ma quando decide di iniziare a concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro, Nina incontrerà Larry Michaels, produttore del leggendario show televisivo Comedy Prime che assiste allo spettacolo di stand-up di Nina: proprio in quell'occasione lei avrà crollo nervoso sul palco, crollo che la spingerà a rivelare al pubblico una terribile storia di abusi. Ma affrontare i propri demoni in un ambiente così pubblico avrà per la donna delle conseguenze inaspettatamente liberatorie.

All About Nina segna il debutto cinematografico della regista e sceneggiatrice Eva Vives. Il film vede anche la partecipazione di Common (John Wick: Capitolo 2), Chace Crawford (Gossip Girl), Clea DuVall (The Handmaid's Tale), Kate del Castillo (Jane The Virgin) e Beau Bridges (Black-ish).

All About Nina arriverà nei cinema statunitensi il 28 settembre.