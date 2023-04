Alita vs Gollum, quale dei due personaggi ha la CGI migliore?

Alita - Angelo della Battaglia ha segnato la prima collaborazione tra Robert Rodriguez e James Cameron. Il secondo, inizialmente, sarebbe dovuto essere il regista della pellicola che era pubblicizzata come un importantissimo passo avanti per la tecnica degli effetti speciali.

Fino a quel momento la più grande avanguardia era stato Avatar dello stesso James Cameron, arrivato nelle sale di tutto il mondo anni prima. Prima ancora c'era stato Il Signore degli Anelli che, già all'inizio degli anni 2000, aveva fatto fare un grandissimo passo avanti con personaggi totalmente realizzati in motion capture. Gollum, ad esempio, è stato preso per anni ad esempio sul come realizzare un buon lavoro in CGI sul grande schermo. I contenuti aggiuntivi di Alita, rilasciati nella versione home video del film, hanno svelato qualcosa di ancor più sorprendente.

Mentre è stata aperta una piccola finestra sulla possibilità di realizzare un sequel di Alita - Angelo della Battaglia, nei contenuti speciali del film è stato svelato un particolare molto importante sugli effetti speciali che mostra come il mondo dei VFX si sia inevitabilmente evoluto nel corso degli ultimi anni. Secondo alcuni esperti di effetti speciali, infatti, ci sarebbe più simmetria nella CGI di un occhio di Alita che in tutto il personaggio di Gollum. Una constatazione più che logica vedendo il modo in cui si sono evoluti gli effetti speciali negli ultimi anni fino a diventare elementi importantissimi nella riuscita di una pellicola.

Non solo i produttori parlano a supporto del film ma anche chi ci ha partecipato. Christoph Waltz si è definito favorevole ad un sequel di Alita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!