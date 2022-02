Alita, il regalo di James Cameron a Robert Rodriguez: 'Puoi girarlo tu!'

Avatar ha letteralmente assorbito la carriera di James Cameron da più di dieci anni a questa parte: il regista di Titanic ha ormai deciso di dedicarsi esclusivamente al prosieguo della saga di Pandora, rinunciando a progetti ai quali sembrava anche parecchio interessato, tra cui Alita - Angelo della Battaglia.

Il film di Robert Rodriguez ha infatti visto Cameron partecipare solo nelle vesti di produttore, con il regista di Sin City che si è visto letteralmente regalare la possibilità di dirigerlo: "Questa è roba che di solito non succede. Gente come Quentin Tarantino o Jim scrive sceneggiature solo per poi dirigerle. Quando Avatar divenne il più grande film di tutti i tempi, [Cameron] mi disse che avrebbe dedicato il resto della sua carriera ad Avatar, quindi io gli chiesi: 'E allora, Battle Angel?'" spiegò Rodriguez qualche tempo fa.

Il racconto del regista prosegue: "Da fan io ero interessato. Quindi lui mi disse: 'Non credo che riuscirò mai a farlo. Hey, se riesci a capire lo script puoi girarlo tu!'. Quindi me lo portai a casa, passai tutta l'estate a lavorarci su, lo ridussi a 130, 125 pagine. Fu un grande regalo. Avevamo un patto: ogni volta che avessi una domanda da porgli potevo scrivergli, e lui mi rispondeva con questi messaggi enormemente dettagliati che mi aiutarono moltissimo".

Cosa ne pensate? Credete che Rodriguez abbia svolto un buon lavoro sul film con Christoph Waltz? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Robert Rodriguez e James Cameron si sono detti interessati a un sequel di Alita.