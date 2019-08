Dopo Alita, Priyanka Chopra Jonas sarà di nuovo diretta da Robert Rodriguez

Priyanka Chopra Jonas sarà nel cast del nuovo film Netflix We can be heroes, diretto da Robert Rodriguez, con cui ha già lavorato in Alita: Angelo della Battaglia. I dettagli del progetto ancora non sono molto chiari.

Sembra che la storia sarà incentrata su un gruppo di ragazzini che dovranno salvare il mondo, dopo il rapimento dei supereroi terrestri da parte di invasori alieni. Per quanto riguarda la filmografia di Rodriguez, We can be heroes dovrebbe essere più vicino a Alita: Angelo della battaglia, per il quale si parla di eventuali prossimi capitoli, e a Spy Kids piuttosto che al più oscuro e "adulto" Sin City.

Tra i prossimi progetti di Priyanka Chopra Jonas (Quantico) c'è invece The Sky is Pink, basato sulla vita dell'oratore Aisha Chaudhary, che sarà presentato in anteprima a Toronto il mese prossimo. Chopra Jonas figura anche come produttrice del film. Inoltre produrrà e interpreterà una wedding comedy ancora senza titolo ambientata in India, coprodotta da Mindy Kaling e Dan Goor per la Universal.

Con la sua casa di produzione Purple Pebble Pictures l'attrice, cantante e showgirl di Bollywood ha prodotto film come Paani, Ventilator, Pahuna: The Little Visitors e Firebrand, lanciato su Netflix all'inizio di quest'anno.

Per Robert Rodriguez invece c'è in arrivo su Netflix la terza stagione della serie animata spin-off Spy Kids: Mission Critical.

Leggi qui la recensione di Alita: Angelo della Battaglia.