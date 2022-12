Alita, patto di sangue tra Robert Rodriguez e James Cameron: 'Facciamone un altro!'

James Cameron è un filo impegnato ultimamente (e con ultimamente intendiamo gli ultimi 25 anni, all'incirca): il nostro è presissimo dal progetto Avatar, ma non dimentica certo gli altri amori cinematografici a cui ha dedicato tempo e passione nel corso degli anni, proprio come Alita: Angelo della Battaglia.

Il film per il quale Cameron lasciò il posto di regista a Robert Rodriguez non sarà stato il successo commerciale che i due speravano, ma ha comunque conquistato un suo zoccolo duro di fan che muore dalla voglia di vederne il sequel mai realizzato: i due registi sono sulla stessa lunghezza d'onda, come dimostra la loro ultima chiacchierata.

Intervenuti in video per Variety, James Cameron e Robert Rodriguez hanno infatti parlato proprio del film tratto dall'amatissimo manga, con il regista di Terminator e Titanic che ha lanciato la sua proposta all'amico e collega: "Hey, facciamo un altro film di Alita, cosa ne dici?" ha buttato lì Cameron, che di fronte si è trovato un Rodriguez decisamente entusiasta della cosa: "Giuramento di sangue" ha quindi chiosato il buon James.

Una semplice chiacchierata tra due eterni sognatori che, chissà, un giorno potrebbe magari tramutarsi in qualcosa di concreto, Hollywood permettendo! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Alita: Angelo della Battaglia.