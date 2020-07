Alita, i fan formano l'Esercito di Alita per il sequel: 'Disney deve fare un atto di fede'

La battaglia per il sequel di Alita, Fallen Angel, ha conquistato Twitter e a quanto pare i fan hanno formato un vero e proprio esercito, pronto ad assediare il famoso castello Disney.

Cinema Blend ha deciso di intervistare il fondatore della pagina Twitter più seguita da chi sostiene il movimento, l'utente StarofElyon, e ha dato voce alle richieste di uno dei fandom più accaniti degli ultimi tempi:

"Alita: Battle Angel è un'IP relativamente nuova e ha incassato più di 400 milioni di dollari nel mondo. I sequel hanno il potenziale per avere ancora più successo del primo film. Alita ha un movimento costituito da fan che si propongono di aiutare a far sì che il seguito sia ancora più grande".

I sostenitori si rivolgono direttamente a Disney, che al momento detiene i diritti (anche se alcune mosse di Paramount non sono passate inosservate e hanno acceso le speranze per un'acquisizione): "Disney dovrebbe compiere un atto di fede. Hanno un franchise promettente tra le mani, e la gente non ne ha visto che un frammento per ora. Ne hanno visto solo un pizzico, un teaser. C'è un'intera saga piena di azione e avventure lì dentro. [...] Credo che potrebbe essere una cosa positiva anche per l'azienda, non solo dal punto di vista economico, ma anche per l'hype che si genererebbe. Disney ha un mondo intero da scoprire con il manga, hanno una storia completa già pronta, con cui potrebbero lavorare. Una storia che aspetta di essere trasformata in qualcosa di grande, e i fan sarebbero davvero grati".

Beh, l'Alita Army sembra essere davvero determinato, e ultimamente alcune case di produzione hanno deciso di dare ascolto alle richieste degli appassionati che si riversano sui social. Cosa ne pensate? Disney deciderà di accontentarli? Nel caso Christoph Waltz sarebbe già pronto a tornare.