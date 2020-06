Alita come la Snyder Cut? Spunta un cartellone pubblicitario per il sequel

Dopo il successo della campagna mediatica dei fan per #ReleaseTheSnyderCut a favore della versione di Zack Snyder di Justice League, adesso i fan di un altro franchise ci riprovano e chiedono con insistenza la realizzazione di un sequel per Alita - Angelo della battaglia di Robert Rodriguez.

Il movimento che chiede il sequel della pellicola, sorto all'indomani dell'uscita della pellicola al cinema che non ha ottenuto i risultati al box-office che si aspettava per essere considerato un successo, ha compiuto un decisivo passo in avanti questa settimana con l'erezione di diversi cartelloni pubblicitari posizionati in cima a un palazzo in Wilshire Blvd a Los Angeles e contenenti citazioni di Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Tilly Lockey, ovvero il loro sostegno pubblico alla realizzazione di un sequel di Alita.

Come fa notare Cinema Blend, i cartelloni specificano alla fine un chiaro "Join the Campaign" che prende come suo l'hashtag #AlitaSequel. Questa mossa rappresenta più di qualche semplice fan che mette insieme dei soldi per della pubblicità, ma pensa anche ad azioni benefiche. La cosiddetta "Alita Army" infatti sta raccogliendo dei soldi per Action Against Hunger e Feeding America, a sostegno della popolazione dei senzatetto di Los Angeles.

Rosa Salazar, l'attrice che dà il volto ad Alita, è una delle più fiere sostenitrici di un eventuale sequel, come già confermato in precedenza: "Interpreterei Alita fino all'ultimo respiro. Lo farei, e grazie alla tecnologia di performance capture che utilizza, probabilmente potrei anche".

Christoph Waltz aveva quindi lanciato il suo sostegno a Collider: "Sapete era un film della Fox e la Fox non esiste più. Adesso è Disney. Forse non è nei piani della disneyficazione, ma non posso saperlo. Non ne ho idea. Forse stanno lavorando a qualcosa e io non ne so nulla oppure sono l'ultima persona a cui lo direbbero. Al momento non ho sentito nulla".