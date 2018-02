Alita: Battle Angel e The Predator posticipati! Fissata l'uscita di Death on Nile

Se eravate in febbricitante attesa per la trasposizione cinematografica di Alita: Battle Angel die deldi, purtroppo ci sono per voi brutte notizie, dato che laha deciso di posticipare entrambi i progetti insieme al film animato

L'adattamento dell'omonimo e amatissimo manga prodotto anche da James Cameron doveva infatti uscire il prossimo 20 luglio 2018, ma lo studio ha deciso di rimandare il titolo ben 5 mesi, fino al 21 dicembre prossimo, in tempo per il Natale. Lo scontro al box-office sarà anche molto accesso, essendo previsti per la stessa data anche l'atteso Aquaman di James Wan, Bumblebee e Holmes & Watson.



Gap ridotto ma comunque pensante anche per The Predator, di cui ricordiamo non c'è comunque neanche un primo trailer ufficiale (anche se speriamo possa arrivare molto presto). Il sesto film della serie diretto da Black sarebbe dovuto uscire nelle sale americane il 3 agosto 2018, ma arriverà adesso nei cinema il 14 settembre, poco più di un mese dopo.



Insieme ai posticipi, però, la 20th Century Fox ha anche annunciato la data d'uscita ufficiale del sequel di Assassinio sull'Orient Express, che sappiamo adatterà per il grande schermo il romanzo Death on Nile, sempre diretto e interpretato da Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot. Dato il successo del primo film (349 milioni world wide a fronte di 55 milioni di budget) la major ha deciso di velocizzare i lavori e fissare la data d'uscita per l'8 novembre 2019, data nella quale il titolo si scontrerà al boxoffice con l'attesissimo Bond 25.