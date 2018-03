Alita: Battle Angel, il cast parla del potere femminile nel film di Robert Rodriguez

Il party notturno d’apertura del SXSW Festival si è svolto in un bar nel set di, il prossimo film ditratto dal manga di

Rodriguez era presente alla serata di gala accanto al produttore della pellicola, Jon Landau, e alle star del film Rosa Salazar e Keean Johnson. L’evento è stato il primo per il festival di quest’anno e ha aperto le porte del set del regista texano nei Troublemaker Studios di Austin, nel Texas. I visitatori sono stati quindi invitati a entrare nel fittizio bar di Iron City, una città situata 600 anni in un futuro molto cyberpunk, in un mondo che è una sorta di sintesi tra il pianeta sabbioso di Jakku visto in Star Wars: Il risveglio della Forza e le lande desolate di Mad Max: Fury Road.

“Non c’era bisogno di far uscire il cuoco dalla sua cucina”, ha dichiarato Landau sul fatto di far rimanere il regista a Austin, nel suo Texas. Quest’ultimo ha poi rivelato che il costosissimo set è stato edificato sopra un grandissimo parcheggio, con muri che raggiungevano un’altezza di sei metri circa. Si è poi passati direttamente al film, con Rodriguez che ha spiegato l’importanza di avere tanti tipi di storie all’interno della pellicola e di una protagonista forte: “Posso identificarmi con Alita perché anche lei è partita senza avere nulla in mano”.

“Alita è una donna che scopre di essere una donna con il potere di fare delle dichiarazioni importanti e questo è qualcosa che prima dobbiamo capire dentro di noi e parte tutto da un primo piccolo passo”, ha aggiunto Landau.

La star del film, Rose Salazar ha dichiarato: “Con l’ascesa di movimenti come Time’s Up e #MeToo penso sia molto poetico che l’uscita di Alita coincida con questo determinato momento storico, dove questi movimenti stanno diventando più forti e cambiando il corso della storia”. Keean Johnson ha aggiunto: “È stato incredibile venire a sapere che esisteva un manga simile e da cui le giovani donne potevano uscire più incoraggiate e galvanizzate, grazie a un personaggio come Alita”.

“Io non farò finta di niente di fronte ai malvagi e questo è quello che spero il pubblico provi una volta lasciata la sala”, ha concluso Salazar.

Prodotto da James Cameron, Alita: Battle Angel uscirà il 21 dicembre 2018 negli Stati Uniti.