Alita - Angelo della battaglia: nuovo poster per l'atteso action di Robert Rodriguez

20th Century Fox ha diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale per Alita - Angelo della battaglia, il nuovo action-movie fantascientifico di Robert Rodriguez.

L'attesissimo film, basato sul Manga GUNNM di Yukito Kishiro è stato presentato durante il Comic-Con 2018, dove la 20th Century Fox ha mostrato ben 18 minuti di riprese esclusive descrivendo nel dettaglio gli effetti in CGI all'avanguardia utilizzati nel film.

A questo proposito, Rodriguez aveva dichiarato: “Gli effetti - in particolare la riproduzione dei movimenti dell'eroina protagonista - sono foto reali e 3D di ultimissima generazione, in grado di dare l'illusione di poter toccare le immagini davanti ai tuoi occhi”.

Alita: Angelo della Battaglia segue la titanica Alita (Rosa Salazar), che si risveglia senza ricordare chi è in un mondo futuro che non riconosce. Viene accolta da Ido (Christoph Waltz), un medico compassionevole che si rende conto che da qualche parte in questo corpo da cyborg ci sono il cuore e l'anima di una giovane donna con un passato straordinario. Mentre Alita impara a navigare nella sua nuova vita e nelle strade insidiose di Iron City, Ido cerca di proteggerla dalla sua misteriosa storia mentre il suo nuovo amico di strada Hugo (Keean Johnson) le offre la possibilità di stimolare i suoi ricordi al fine di farli riemergere. Ma quando le forze armate e corrotte che governano la città inizieranno a dare la caccia ad Alita, la ragazza scoprirà un indizio riguardante il suo passato e si renderà conto di possedere delle capacità di combattimento tanto uniche quanto letali.

Il film, prodotto da James Cameron, arriverà nelle sale non più per Natale come inizialmente previsto, bensì il 14 febbraio 2019.