Alita: Angelo della Battaglia, Robert Rodriguez: 'James Cameron ha pensato altri 2 sequel'

Dopo le promettenti dichiarazioni di Jon Landau sul sequel di Alita: Angelo della Battaglia, sci-fi passato un po' sottotraccia nel 2018 ma diventato in pochi anni un vero e proprio oggetto di cult tra gli appassionati, anche il regista Robert Rodriguez ha commentato il futuro della saga.

Durante una recente intervista promozionale con Collider, infatti, l'autore messicano ha anticipato la possibilità di realizzare Alita: Battle Angel 2 e anche un terzo capitolo, apparentemente già delineato, ammettendo che, sebbene inizialmente non era sicuro che un sequel avrebbe mai avuto il via libera, recentemente le sue speranze si sono più che riaccese, con la conferma che i colloqui sono attualmente in corso:

"Sai, non ero sicuro che sarebbe successo perché anche quando è uscito il primo film, la Disney aveva appena comprato la Fox, quindi quel team si era un po' sciolto, diciamo, anche i nostri addetti al marketing se n'erano andati quando il film era nelle sale. E poi, per anni, i progetti della Fox sono rimasti un po' in stallo, perché la Disney era impegnata a realizzare le proprie cose. Ma poi piano piano ho visto uscire alcuni film nati dalla Fox, e questo mi ha dato speranza. E quando Jon [Landau, produttore, ndr] ne ha parlato, io e James [Cameron, produttore e co-sceneggiatore, ndr] ci siamo incontrati e abbiamo discusso del nostro desiderio di realizzare un sequel. James ha delineato, molto accuratamente, un secondo e un terzo film di Alita, quindi quel materiale c'è già, posso assicurarvelo. Al momento, rimaniamo in attesa. Speriamo di farcela. Non c'è nulla di definitivo per ora."

In precedenza, James Cameron e Robert Rodriguez avevano stretto un 'patto di sangue' per realizzare i sequel di Alita.