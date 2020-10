Alita: Angelo della Battaglia, un nuovo poster pubblicizza il ritorno del film nelle sale

La campagna per riportare Alita: Angelo della Battaglia al cinema ha funzionato, e come annunciato dallo stesso James Cameron, il film di Robert Rodriguez tornerà questo fine settimana nelle sale americane. Per l'occasione, è stato diffuso un nuovissimo poster: guardiamolo insieme.

A distanza di poco più di un anno e mezzo dalla sua uscita nelle sale, Alita: Angelo della Battaglia trova nuova vita al cinema in un periodo in cui il calendario delle nuove uscite in sala è stato quasi completamente azzerato, e per arginare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria ancora in corso, ci si sta spostando sempre più verso il digitale.

Ma i fan di Alita non mollano, e dopo un'intensa campagna sui social, sono riusciti a riavere sul grande schermo la pellicola prodotta da James Cameron, che il 30 ottobre verrà proiettata in cinema selezionati negli Stati Uniti.

Per promuovere e celebrare l'evento, è stato diffuso anche un nuovo poster, che trovate come sempre in calce alla notizia, e che anche uno dei protagonisti del film, Ed Skrein, ha voluto ricondividere professando tutto il suo amore per il progetto.

"@alitamovie è di nuovo al cinema negli Stati Uniti questo week-end. Ragazzi quanto adoro questo film, tutte le persone coinvolte e i componenti dell'#alitaarmy" ha infatti scritto l'attore su Instagram.

E a proposito di Esercito di Alita, i fan continuano a chiedere a gran voce un sequel... Disney accoglierà le loro richieste?