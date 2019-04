Alita - Angelo della battaglia: un nuovo bellissimo concept art dal film di Rodriguez

E' grazie ad AnimeMojo che possiamo gustarci questo affascinante e bellissimo concept art da Alita - Angelo della battaglia, lo sfortunato blockbuster fantascientifico prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez.

Nell'ultimo weekend, grazie ai mercati esteri, la pellicola tratta dal celebre manga giapponese uscito nel 1990 e scritto da Yukito Kishiro, ha racimolato un altro milione di dollari, o poco più, ma il totale rimarrà ancorato ai 400 milioni complessivi. Una cifra questa che probabilmente non permetterà al franchise di proseguire al cinema visto l'enorme budget speso (circa 170 milioni di dollari ai quali vanno aggiunte le spese di marketing e promozione varia).

Alita - Angelo della battaglia ha infatti incassato la cifra che gli permetterà di andare praticamente in pari o quasi e a questo punto non rimane molto altro da fare se non sperare in una decisione della Disney, che nel frattempo ha acquisito la 20th Century Fox che ha prodotto e distribuito la pellicola di Rodriguez.

Il film segue le peripezie della giovane Alita (Rosa Salazar), un cyborg che si risveglia in un mondo futuro che non conosce e senza memoria alcuna del suo passato. Recuperata da Ido (Christoph Waltz), Alita intraprende un viaggio per scoprire le sue origini e il suo ruolo nel mondo mentre deve affrontare delle forze oscure che le danno la caccia. Su queste pagine trovare la nostra recensione del film. Anche in Italia la pellicola non è andata benissimo, arrivando a incassare poco più di un milioni di euro.

Di seguito potete visualizzare il suggestivo concept art.