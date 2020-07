Alita: Angelo della Battaglia, Jay Courtney fa impazzire i fan con un indizio sul sequel

Nei giorni scorsi sui social si è istituito l'Esercito di Alita, una sorta di movimento popolare per inneggiare all'unisono verso la Disney e richiedere il sequel di Alita: Angelo della Battaglia.

Qualche ora fa, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore Jay Courtney è comparso sulla sua pagina Instagram postando una foto nella quale è ritratto all'interno di uno studio con indosso una tuta per il motion capture. Impossibile stabilire quando sia stata scattata la foto, e quindi se l'immagine sia nuova o ripescata dal cellulare della star, ma ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è la didascalia che Courtney ha aggiunto al suo post.

"Sto iniziando a testare i miei nuovi pattini" ha scritto infatti l'attore, poche semplici parole che hanno fatto scatenare i fan di Alita nella sezione dei commenti sotto al post.

Secondo molti follower dell'attore la foto potrebbe suggerire che il suo personaggio di Alita: Angelo della Battaglia, apparso solo per un breve cameo nel primo film di Robert Rodriguez e non casualmente con indosso dei pattini, potrebbe tornare per un ruolo più importante nel richiestissimo sequel. Ovviamente non ci sono voci ufficiali in merito, e la maliziosa foto potrebbe far riferimento a qualche altro progetto, ma senza dubbio l'immagine (e soprattutto le parole della star) per ora rappresentano il primo succulento indizio.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.