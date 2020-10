Alita: Angelo della Battaglia, il film torna al cinema negli USA: speranze per un sequel?

La campagna Twitter della Alita Army ha trionfato: i fan sono riusciti a portare nuovamente Alita: Angelo della battaglia sul grande schermo, ma tutto questo entusiasmo potrà tradursi in qualcosa di concreto per l'atteso sequel?

A comunicare la buona nuova è direttamente James Cameron su Twitter, produttore e sceneggiatore della pellicola del 2019 diretta da Robert Rodriguez, che ha scritto nel post che potete trovare anche in calce alla notizia: "Siamo con voi, Alita Army: Alita tornerà sul grande schermo il 30 ottobre".

Buona notizia, dunque, per i cinema americani che, in mancanza di novità che possano riportare il pubblico in sala, può almeno provare a risollevarsi pian piano, con delle riproposte dal buon potenziale d'attrattiva.

Buona notizia, però, anche per un possibile sequel del film? Se l'interesse per Alita dovesse produrre dei soddisfacenti risultati di botteghino (ovviamente, relativamente all'attuale contesto socio-economico), sarebbe in un qualche modo facilitata la decisione di dare il via libera al chiacchierato seguito che i fan chiedono a gran voce ormai da tempo?

È sicuramente presto per fare ipotesi, specialmente considerando il clima attuale, ma possiamo sempre incrociare le dita e sperare per il meglio.

E voi, che ne pensate? Credete che vedremo mai il sequel di Alita: Angelo della Battaglia? Fateci sapere nei commenti.