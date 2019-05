Alita: Angelo della Battaglia, il film di Robert Rodriguez arriva in home-video

Ne avete avuto un assaggio con il nuovo concept art di Alita: Angelo della Battaglia, ma adesso il film di Robert Rodriguez si prepara ad approdare direttamente nei vostri salotti grazie all'edizione home-video.

La 20th Century Fox ci ha comunicato che l'opera prodotta da James Cameron arriverà negli store digitali dal 16 luglio, mentre dal 12 settembre sarà disponibile in 4K Ultra HD + Blu-Ray, Blu-Ray e DVD.

Ricco di azione e con un cast stellare composto da Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keenan Johnson, Alita: Angelo della Battaglia ha incassato 405 milioni di dollari ai botteghini mondiali, statistica che dovrebbe rendere difficoltosa l'operazione sequel tanto sperata da Cameron e Jon Landau.

In attesa di altri aggiornamenti su un eventuale futuro della saga, potremmo comunque rivivere Angelo della Battaglia attraverso diverse ore di approfonditi contenuti speciali: l’uscita home video porta finalmente gli spettatori dietro le quinte di ciò che è servito per dare vita al mondo futuristico di Alita, in un viaggio insieme a James Cameron e Robert Rodriguez, che ci porteranno dal manga allo schermo.

Inoltre, l'edizione home video rappresenta un’imperdibile occasione per approfondire l’universo di Alita: Angelo della Battaglia, imparando a conoscere il passato, i personaggi del presente e l’elettrizzante sport futuristico del Motorball.