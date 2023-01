Alita: Angelo della Battaglia, date un'occhiata a questo cosplay!

Nell'estenuante attesa di un sequel di Alita, i suoi fan non si fermano nell'omaggiare il tanto amato Android. E' il caso di una cosplayer su Instagram, che regala un'immagine sensazionale e incredibilmente fedele al personaggio di riferimento.

Eccola lì (guardate la foto in calce della news). Che qualità! Il post di @sonia.cosplay su Instagram è davvero fatto bene, ed è interamente (o quasi) realizzato da lei!

"Armatura fatta da me, lama in acciaio damasco fatta da me e il mio ragazzo e tuta prodotta da Bereck", scrive la cosplayer sul social. L'Android ha rubato il cuore di tutto il mondo quando nel 2019 il film di James Cameron, Jon Landau e diretto da Robert Rodriguez aveva esordito sul grande schermo.

Nonostante sia ancora sospesa la questione del sequel, la fandom sembra ancora molto attiva. D'altronde Alita è un personaggio forte e singolare, dunque non ci sorprende che l'attenzione verso tale Android sia ancora viva. Il regista aveva tempo fa aperto alla possibilità di un sequel prodotto dalla Disney durante un'intervista promozionale. Ma sappiamo com'è finita la storia: il film non ha ricevuto la giusta presenza al box office, mandando in fumo i piani futuri.

Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alita: Angelo della Battaglia.