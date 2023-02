Alita Angelo della Battaglia, Christoph Waltz parla a supporto dell'attesissimo sequel

C'è fiducia a Hollywood per un possibile sequel di Alita Angelo della Battaglia, apprezzato adattamento cinematografico di Robert Rodriguez basato sull'omonimo manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro e prodotto da Jon Landau e James Cameron, ma al momento non ci sono ancora piani ufficiali.

Tuttavia in queste ore, parlando con ScreenRant per un'intervista promozionale in occasione dell'uscita della nuova serie Amazon Prime The Consultant, nel quale è protagonista, l'attore premio Oscar Christoph Waltz si è detto favorevole ad un sequel di Alita, e più che disposto a tornare a recitare al fianco della star Rosa Salazar. "Sì, certamente, se la parte del mio personaggio dovesse interessarmi, sarei sicuramente a bordo!" ha dichiarato l'attore, che nel capitolo originale ha interpretato il Dr. Dyson Ido, medico specializzato in cibernetica che, nel mondo futuristico di Alita, si imbatte nei resti pesantemente danneggiati di una ragazza cyborg che decide di prendere con sé e aggiustare, ridandole la vita.

Per quanto riguarda la possibilità che il sequel di Alita venga realizzato, comunque, il co-produttore Jon Landau ha recentemente dichiarato di averne discusso approfonditamente con l'amico e collega James Cameron, e lo stesso Cameron ha spiegato di aver addirittura stretto un patto di sangue con il regista Robert Rodriguez per portare avanti il progetto. Il film originale, uscito nel 2019 per la 20th Century Fox, incassò 'solo' 405 milioni di dollari da un budget di 150-200 milioni ma da allora ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo ottenendo un fortissimo seguito e uno status di cult.

Oggi i diritti della saga sono in mano alla Disney, che James Cameron e Jon Landau hanno letteralmente conquistato con il successo globale di Avatar: La via dell'acqua: i due produttori potrebbero essere nella posizione di convincere la Disney, e Alita 2 non è ha mai avuto così tante possibilità: verrà realizzato davvero? Staremo a vedere.