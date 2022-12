Alita Angelo della Battaglia, attenzione: Disney farà il sequel? Jon Landau fiducioso

Durante la première mondiale di Avatar La via dell acqua (cliccate sul link evidenziato per leggere le prime reazioni al film) il co-produttore di James Cameron Jon Landau ha avuto modo di parlare del chiacchieratissimo sequel di Alita: Angelo della Battaglia.

Scritto da Cameron e diretto da Robert Rodriguez ma accolto con freddezza dal pubblico nel 2019, dopo incassi poco esaltanti il film venne rapidamente 'riscoperto' in home-video e da allora, specie negli anni della pandemia, ha conquistato un seguito molto nutrito, con una vera e propria 'campagna social' per sponsorizzare un sequel dopo la fusione tra la Fox e la Disney. Ora, dal tappeto rosso di Avatar: La via dell'acqua, per la prima volta Jon Landau si è detto fiducioso sulla possibile realizzazione di Alita 2.

Parlando con Deadline, il produttore ha dichiarato: "Forse saprete che c'è un piccolo film chiamato Alita: Battle Angel di cui ci piacerebbe molto fare il sequel. Ne sto parlando con Robert e spero che riusciremo a realizzarlo. Non abbiamo mai fornito delle tempistiche, perché altrimenti poi la stampa le userebbe contro di me!"

Secondo voi il sequel di Alita: Angelo della Battaglia vedrà mai la luce? Magari Disney darà il via libera se Avatar: La via dell'acqua dovesse segnare l'ennesimo fuori campo per la coppia Cameron/Landau? Staremo a vedere. In passato, anche Robert Rodriguez aveva aperto alla possibilità di un sequel di Alita prodotto dalla Disney.