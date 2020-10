Alita - Angelo della Battaglia, 20th Century Studios promuove il ritorno al cinema

Nei giorni scorsi il movimento Twitter Alita Army ha celebrato la conferma del tanto atteso ritorno al cinema di Alita - Angelo della Battaglia, che ora è ricomparso anche sui social di 20th Century Studios.

Come potete vedere in calce, infatti, in queste ore l'account della compagnia ha dato ufficialmente il via alla prevendita dei biglietti del film, che ricordiamo essere basato sull'omonimo manga firmato da Yukito Shikiro. Si tratta di una spinta non da poco per la visibilità della pellicola, soprattutto in vista del sequel che l'Esercito di Alita continua a richiedere a gran voce da ormai diversi mesi. Ricordiamo che l'iniziativa, almeno per il momento, è destinata solamente agli Stati Uniti.

Diretto da Robert Rodriguez e scritto da James Cameron, che ha sviluppato il progetto ancora prima di lanciarsi nel franchise di Avatar, Il film segue le vicende della giovane Alita (Rosa Salazar), una cyborg che si risveglia in un mondo futuro che non conosce. Accolta da Ido (Christoph Waltz), Alita intraprende un viaggio per scoprire il suo passato mentre deve affrontare delle forze armate che le danno la caccia. Nel cast anche Mahershala Ali, Jennifer Connelly, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Alita - Angela dello Battaglia. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel del film? Fatecelo sapere nei commenti.