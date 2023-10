Alita: Angelo della Battaglia 2, il sequel sempre più vicino? Parla Robert Rodriguez

Continuano gli aggiornamenti sull'attesissimo Alita: Angelo della Battaglia 2, attesissimo sequel del cult di fantascienza Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez, adattamento live-acino dell'omonimo manga di Yukito Kishiro.

In queste ore, il regista è intervenuto nuovamente sulla questione, spiegando di essere molto fiducioso che Disney darà il via libera alla realizzazione di Alita: Angelo della Battaglia 2: "Sì, Jim [James Cameron, produttore e sceneggiatore del primo episodio, ndr ] e io parliamo costantemente di quanto ci piacerebbe fare un altro film della saga di Alita", ha dichiarato Robert Rodriguez in una nuova intervista concessa a The Wrap. "Il primo film fu realizzato dallo studio 20th Century Fox, che successivamente è stato acquistato dalla Disney. Ora stanno ricominciando a fare film originali. Per un po' la 20th Century è stata in pausa, diciamo così, non ha realizzato nuovi film. Ma ora sono tornati attivi. Ci piacerebbe molto poter continuare."

Secondo quanto dichiarato dallo stesso James Cameron, che per anni ha provato a realizzare personalmente un adattamento di Alita prima di passare il suo copione a Robert Rodriguez e rimanere nel progetto in qualità di produttore, il team starebbe lavorando a ben due sequel di Alita, per portare avanti la saga fino ad una vera e propria trilogia. Naturalmente la speranza dei fan è che, visto il clamoroso successo ottenuto dalla Disney con Avatar: La via dell'acqua, lo studio sia disposta a dare carta bianca per questi nuovi film un po' più 'di nicchia' rispetto ai seguitissimi blockbuster-evento ambientati su Pandora.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.