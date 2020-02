Alita 2 s'ha da fare! I fan bombardano la Disney di tweet chiedendo a gran voce il sequel

Che fosse solo da mettere in cantiere nel frattempo di un via libera non ce lo dicono solo le parole della produzione ma anche il finale stesso del film, che si chiude con un'idea di prosieguo ben precisa e allineata con la narrazione del manga di Yukito Kishiro , mostrando anche il volto di Edward Norton nei panni del villain Nova , che Alita avrebbe dovuto affrontare proprio nel secondo capitolo. Un po' per un risultato ai botteghini non proprio esaltante come sperato e anche a causa della fusione con la Disney , che ha scartato gran parte dei progetti in via di sviluppo o idee della 20th Century Fox ora divenuta 20th Century Studios , i piani per il sequel di Alita: Angelo della Battaglia sono presto naufragati, con Cameron anche molto impegnato nella produzione e post-produzione della sua pentalogia di Avatar . I fan però non ci stanno e gridano a gran voce il secondo capitolo: lo vogliono, lo desiderano, lo anelano e lo richiedono proprio ai vertici della Disney, sfruttando l'amplificatore Twitter per esprimere il loro desiderio e le loro richieste. E c'è anche l'hashtag #AlitaSequel che ha continuato a crescere in questo primo mese e mezzo del 2020. Trovate in calce un paio di tweet dei fan. Chissà se la Disney li ascolterà. Chissà.

After such great loss, sadness & anger combine to forge a heart of steel (and antimatter!). Look at that face. Look into those eyes.



Alita is about to cause carnage! We want said carnage!



Hollywood, bring on #AlitaSequel after Alita Sequel! You will make tons of money. pic.twitter.com/dOdQV0SSR8 — Maxtac Jurai (@OptimizticOzzie) February 6, 2020

in the Champions League.

Where she has a chance

at becoming Final Champion...

and going to Zalem.

Alita! Alita! Alita!

Let's hear it for

the Battle Angel herself...

number 99...

Aaaaliiiitaaaaaa!

Alita! Alita! Alita!#AlitaSequel pic.twitter.com/0y2iqwCpLs — Bo🍊Devilita (@Bozilla4) February 6, 2020

There's so much more to the world of Alita: Battle Angel. 20+ years of stories need to be told on the big screen! @Disney please approve an #AlitaSequel! @20thcentury @DisneyStudios @DisneyMovies pic.twitter.com/0VAIKwXFAM — Doc Ido (@doc_ido) February 6, 2020

There's some exploring of transhumanism, mortality and humanity left to do. #AlitaSequel pic.twitter.com/wJS5W4wYlq — corso 🍊🍫⚔️👼 (@cor_solitarius) February 6, 2020