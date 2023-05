Alita 2, Robert Rodriguez conferma: 'Ne stiamo parlando con James Cameron e Jon Landau'

Il regista di Sin City e Hypnotic Robert Rodriguez ha confermato di aver parlato con i produttori Jon Landau e James Cameron circa la possibilità di realizzare finalmente Alita 2, il tanto atteso sequel di Alita: Angelo della Battaglia.

Nel corso di una nuova intervista con Total Film per la promozione di Hypnotic, il suo nuovo e tortuoso thriller sci-fi interpretato da Ben Affleck, infatti, la conversazione si è spostata inevitabilmente sulle recenti dichiarazioni di Jon Landau sul sequel di Alita: Angelo della Battaglia (a loro volta arrivate in un'intervista con ScreenRant): ecco che cosa ha detto Robert Rodriguez in merito alla situazione:

"Sì, ne abbiamo parlato, posso dire che a tutte le parti coinvolte piacerebbe farne uno nuovo, anche se al momento non c'è ancora nulla di certo. Però ci speriamo davvero, e ne abbiamo parlato molto. Ovviamente James e Jon sono stra-impegnati ora come ora con tutte le cose relative alla saga di Avatar, ma entrambi sono decisamente interessati al progetto". A questo proposito, come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, in un'altra intervista (con Collider) Robert Rodriguez ha svelato che James Cameron ha pensato a ben due sequel di Alita.

Alita: Angelo della Battaglia, basato sul manga di Yukito Kishiro, vede come protagonista Rosa Salazar e include nel cast Christoph Waltz, Mahershala Ali, Jennifer Connelly e Ed Skrein. I fan portano avanti una campagna appassionata per un sequel da quando il film originale è stato rilasciato nel 2019. Nel frattempo, la saga di Avatar andrà avanti almeno fino al 2028, al momento scelto come anno di uscita del quinto episodio.