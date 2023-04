Alita 2 è realtà! Jon Landau conferma: 'Ci stiamo lavorando, grazie ad Avatar è possibile'

Avatar: La via dell'acqua è stato il film più redditizio del 2022 con un incasso netto di 531 milioni di dollari, un risultato importante per le casse della Disney e del quale a quanto pare potrebbe beneficiare anche l'attesissimo sequel di Alita: Angelo della Battaglia.

In una recente intervista promozionale con Screen Rant, infatti, il produttore Jon Landau, storico collaboratore di James Cameron, ha rivelato che i lavori su Alita 2 sono attivi e che The Way of Water non ha aiutato solo dal punto di vista economico:

"Ci stiamo lavorando", ha anticipato Landau. "Penso che quello che abbiamo imparato maggiormente dai sequel di Avatar sia il lavoro sui visi e la resa realistica delle espressioni facciali. E' una ruota: all'epoca Alita non sarebbe stato possibile senza il primo Avatar, e Avatar 2 non sarebbe stato possibile senza il primo Alita. La nostra idea adesso è di prendere quello che abbiamo fatto con Avatar 2 e metterlo nel sequel di Alita. Stiamo parlando con Robert [Rodriguez, il regista, ndr] e con Rosa [Salazar, la protagonista, ndr] e ora come ora posso dire che sta procedendo tutto bene."

Lo scorso dicembre, in occasione dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua, James Cameron, che di Alita è produttore, aveva rivelato di aver stretto un patto di sangue con Robert Rodriguez per realizzare il tanto atteso sequel di Alita: Angelo della Battaglia. Che lo stratosferico successo di Avatar 2 convincerà la Disney a dare luce verde? Staremo a vedere.