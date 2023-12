Alita 2 si farà? Tutte le ultime novità sul sequel di James Cameron e Robert Rodriguez

Alita 2 si farà? In questo articolo proviamo ad elencare tutte le ultime novità emerse nelle scorse settimane sull'attesissimo sequel di James Cameron e Robert Rodriguez basato sull'omonimo manga di Yukito Kishiro.

Dovete sapere, infatti, che dopo anni di incertezze negli ultimi tempi Alita 2 è diventato più probabile che mai: il co-produttore e collaboratore di James Cameron Jon Landau, ad aprile scorso, ha confermato che grazie al successo di Avatar: La via dell'acqua l'idea di realizzare un sequel di Alita: Angelo della Battaglia ha iniziato a farsi largo tra gli uffici della Disney, che ha acquisito i diritti sulla saga dopo la fusione con la Fox e che potrebbe dare il via libera attraverso il banner 20th Century Studios, quella ex 20th Century Fox che a dicembre 2022 è tornata a navigare nell'oro proprio grazie a James Cameron con il sequel di Avatar.

Sempre quest'anno, a maggio, poco prima dell'inizio degli scioperi, il regista del primo film - uscito nel 2018 - Robert Rodriguez aveva svelato che James Cameron ha in mente due sequel di Alita per completare un'ideale trilogia, cosa confermata dallo stesso autore canadese a luglio, quando durante un'intervista con Forbes James Cameron aveva rivelato di essere a lavoro sulle sceneggiature di Alita 2 e Alita 3. Addirittura le indiscrezioni avevano parlato di una Disney interessata ai sequel di Alita solo se diretti da James Cameron, ma con la mole di lavoro in cantiere i nuovi film Avatar 3, 4 e 5 non è chiaro quanto quella strada sia attualmente percorribile.

Più recentemente, a fine novembre, il produttore Jon Landau ha confermato che i sequel di Alita sono reali e che l'obiettivo del team creativo è quello di tornare nel mondo creato da Yukito Kishiro, un mondo sul quale James Cameron lavora da oltre 20 anni (l'autore comprò i diritti cinematografici nel 2000 e nel 2003 annunciò che avrebbe diretto personalmente il film, solo per poi assegnare i compiti di regia a Robert Rodriguez nel 2017 rimanendo a bordo del progetto in qualità di produttore e sceneggiatore). Infine, il 6 dicembre scorso, l'attore Jeff Fahey, noto collaboratore di Robert Rodriguez già apparso nel film del 2018, ha lasciato intendere che le riprese di Alita 2 potrebbero cominciare nell'estate 2024.

Insomma, in pentola sembra bollire più di qualcosa ma attualmente non c'è ancora l'ufficialità da parte di Disney: restate con noi per tutte le prossime novità.