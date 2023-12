Alita 2, clamoroso! Riprese nel 2024? Jeff Fahey sgancia la bomba

Il tanto atteso sequel di Alita potrebbe essere davvero dietro l'angolo: dopo le ultime novità anticipate dal produttore Jon Landau su Alita 2, questa volta a parlare è stato l'attore Jeff Fahey, frequente collaboratore del regista Robert Rodriguez.

Durante il tour promozionale del suo nuovo film Due Justice, infatti, il famoso attore ha parlato della sua lunga collaborazione con il regista di Machete, che appunto potrebbe proseguire con l'attesissimo sequel di Alita: "Io e Robert abbiamo lavorato insieme tantissime volte, penso che ormai siamo arrivati a qualcosa come sette collaborazioni in totale. E so che lavoreremo di nuovo insieme, si spera la prossima estate: incrociamo le dita per Alita 2. Una delle tante cose meravigliose di Robert Rodriguez è che è un grande fan del cinema di serie b, come lo è Tarantino ad esempio, e quando era ragazzino guardava i miei film! Mi ha assunto nei suoi progetti perché era un mio fan, ci pensate?! Immagino che la morale della storia sia che, se rimani in circolazione abbastanza a lungo e ti fai qualche amico, finirai per lavorare per sempre!".

Ricordiamo che, la scorsa estate, James Cameron aveva confermato di essere a lavoro sui sequel di Alita, lasciando intendere che la saga potrebbe proseguire con altri due film di cui l'autore di Avatar starebbe attualmente scrivendo le sceneggiature.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, rimanete con noi.