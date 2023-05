Alita 2, clamoroso: Disney darà il via libera ad una condizione, James Cameron alla regia?

Il tanto atteso sequel di Alita sarebbe nelle prime fasi di gestazione con James Cameron, Jon Landau e Robert Rodriguez, ma in queste ore pare sia arrivato online un aggiornamento che, qualora confermato, avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato dal noto portale World of Reel, infatti, pare che la Disney sia disposta a dare il via libera al sequel di Alita, ma all'unica condizione di avere James Cameron alla regia, con lo stesso Bob Iger adamantino su questa presa di posizione. Addirittura, la fonte dichiara anche che finora il progetto non è partito perché Cameron, impegnatissimo con i sequel di Avatar, vorrebbe ritagliarsi del tempo per realizzare anche il suo atteso adattamento di Last Train from Hiroshima, che secondo i piani dovrebbe essere girato tra Avatar 3 e Avatar 4. Tuttavia la fonte aggiunge anche che James Cameron starebbe prendendo in considerazione l'offerta di Bob Iger, da vero appassionato del manga di Alita.

L'autore si innamorò della saga giapponese verso la fine degli anni '90 e nel 2000 la opzionò per un adattamento cinematografico, che iniziò a scrivere tra il 2002 e il 2003. Dopo lunghe peripezie, Cameron affidò il progetto a Robert Rodriguez, rimanendo a bordo in qualità di produttore e sceneggiatore. Stando a quanto rivelato dal regista di Alita: Angelo della Battaglia Robert Rodriguez, James Cameron avrebbe pensato alla saga di Alita come ad una trilogia.

Il regista canadese ha iniziato a lavorare al primo film Avatar intorno al 1999/2000, e da allora si è concentrato esclusivamente sulla saga di Pandora: ciò significa che quando Avatar 5 arriverà nel 2028 l'autore avrebbe lavorato al franchise per quasi 30 anni. Si prenderà davvero una pausa tra i prossimi sequel di Avatar per lavorare ad altri progetti? Staremo a vedere.