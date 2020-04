Alison Sudol, chi è la Queenie di Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald

Come di certo tutti i fan di Harry Potter sapranno, Alison Sudol è al centro di un grande e controverso colpo di scena in Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald, secondo capitolo della saga prequel scritta da JK Rowling in onda stasera su Canale 5.

Non tutti però conosco la sua storia: la Sudol, infatti, nonostante sia divenuta famosa per la parte di Queenie nella saga di Animali Fantastici, ha anche recitato nel due volte vincitore del Golden Globe Trasparent, ma anche in DIG (dai creatori di Homeland e Heroes) e nello spettacolo The Force di Rafael Palacio.

Inoltre, è anche una famosa cantautrice sotto lo pseudonimo di A Fine Fenzy, preso da un verso di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare: il suo primo album, "One Cell in the Sea", è stato pubblicato nel 2007, mentre il secondo, intitolato "Bomb in a Birdcage", è arrivato nel 2009, con addirittura un terzo - "Pines" - rilasciato a livello mondiale in ottobre 2012.

All'epoca del suo debutto in Animali Fantastici, primo grande ruolo dopo due o tre parti di poco conto in film semi-sconosciuti, la Sudol dichiarò con grande umiltà: "Sono un'attrice nuova rispetto di chiunque altro in questo film, e ho avuto molta pressione. Ma ho avuto questa strana sensazione durante le audizioni che dietro di me c'era un'enorme forza; potevo lasciarmi schiacciare da essa e sbriciolarmi a causa di quanto davvero volessi ottenere la parte e quanto fosse grande il progetto rispetto a me, oppure salirle in groppa e lasciarmi spingere verso l'alto."

