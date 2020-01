Alison Brie e Aubrey Plaza raggiungono Kristen Stewart nel cast di Happiest Season

Secondo quanto riportato da Variety, Alison Brie e Aubrey Plaza sono entrate a far parte del cast di Happiest Season, nuova commedia romantica che vedrà come protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis.

Nel film, diretto da Clea DuVall, il personaggio della Stewart ha in mente di chiedere alla sua ragazza (Davis) di sposarla durante la sua annuale festa di famiglia, almeno finché non scopre che la sua partner non ha ancora fatto coming out con i suoi genitori ultra-conservatori.

Tra le new entry del cast troviamo anche Victor Garber, Dan Levy, Mary Steenburgen, Ana Gasteyer, Burl Moseley, Sarayu Blue e Jake McDorman.

Marty Bowen e Isaac Klausner produrranno il film, con Jonathan McCoy e Wyck Godfrey che agiranno da produttori esecutivi. Happiest Season sarà girato a Pittsburg, in Pennsylvania, e al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale. Sarà distribuito al di fuori degli Stati Uniti da TriStar Pictures.

La Brie è apparsa di recente nel promettente trailer di Horse Girl, nuovo film targato Netflix che a breve sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival per poi debuttare in streaming il 7 febbraio. Per quanto riguarda la Plaza, invece, l'anno scorso ha recitato da protagonista nel remake de La Bambola Assassina.