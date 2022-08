Alina of Cuba, Leguizamo rettifica: 'Nulla contro Franco, ma ruoli latini ai latini!'

Alina of Cuba è senz'altro un film destinato a far discutere. Non solo perché uno dei primi a riportare James Franco su schermo dopo gli scandali sessuali, in un ruolo delicato come Fidel Castro poi. Ma anche per le proteste di John Leguizamo, che ora rettifica e ci fa una lezione di cinema: "Da anni, i latini emarginati dai loro ruoli".

Da qualche anno ormai, la grande battaglia delle minoranze etniche a Hollywood è quella di vedersi riconosciuta la possibilità di interpretare altri ruoli oltre a quelli loro associati nell’immaginario collettivo, spezzo viziato. Detta in altre parole, la possibilità per un afroamericano di interpretare un avvocato di successo al posto di un delinquente di strada, di entrare in una lore per riattualizzarla o addirittura di offrire una nuova versione del Macbeth, nel momento in cui la figura perde il suo valore puramente storico e si fa dramma shakespeariano. Ma per alcune etnie, la battaglia è ancora appropriarsi dei loro stessi ruoli. Fra queste, i latini sono stati fra i più emarginati.

Lo fa notare John Leguizamo, che giorni fa aveva aspramente criticato il casting di James Franco in Alina of Cuba, facendo notare come fosse una scelta inappropriata soprattutto per la sua discendenza, che con l’etnia di Fidel Castro non aveva nulla a che fare. Dal canto suo, la figlia di Castro ha approvato il casting di Alina of Cuba chiamando in causa la netta somiglianza fra i due. Ma ora Leguizamo, calmando i toni, ci tiene a rettificare, cogliendo l’occasione per dare uno sguardo all’ultimo mezzo secolo di cinema e a come abbia lasciato pochissimo spazio ad attori latini.

Afferma Leguizamo in due post separati, il secondo dei quali (li trovate in calce all’articolo) ricapitola la lunghissima lista di personaggi latini interpretati da attori (pur bravissimi) che latini non lo erano: “Non ho alcun problema con James Franco. Ma sono cresciuto in un'era in cui i latini non potevano interpretare i latini nei film. Non potevamo interpretare i nostri ruoli, c'era l’uso della brown face: le persone si truccavano la faccia per sembrare latine in West Side Story. Quella è l'era in cui sono cresciuto. L'era in cui ti dicevano di cambiare nome, di stare lontano dal sole, che solo i latini bianchi avrebbero trovato lavoro e non erano nemmeno i protagonisti principali. Questo dico, solo questo: appropriarci delle nostre storie, niente di più".

