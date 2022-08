Alina of Cuba: James Franco sarà Fidel Castro nel film di Miguel Bardem

Il candidato all'Oscar e 2 volte vincitore del Golden Globe James Franco interpreterà il leader cubano Fidel Castro in Aline of Cuba di Miguel Bardem, insieme alla vincitrice del premio Imagen Mía Maestro, che interpreterà Natalia "Naty" Revuelta.

La sceneggiatura è del candidato all'Oscar Jose Rivera (The Motorcycle Diaries) e del premio Pulitzer Nilo Cruz. Ana Villafañe interpreterà Alina Fernandez, figlia di Castro. Fernandez ha appreso di essere la figlia di Fidel Castro all'età di 10 anni quando, dopo anni di visite segrete a casa sua, sua madre ha finalmente rivelato che "El Comandante" era il suo padre biologico. Alina crebbe fino a diventare una delle critiche più esplicite di Castro, arrestata in più di un'occasione per aver tentato di andarsene e classificata come dissidente a cui era proibito viaggiare fuori Cuba. Alla fine, ha disertato in Spagna nel 1993, un evento che ha attirato i titoli dei giornali da tutte le principali reti di notizie in tutto il mondo, prima di fare di Miami la sua casa permanente.

John Martinez O'Felan, produttore creativo principale del progetto, afferma: "Sin dall'inizio del film, il nostro obiettivo è stato quello di produrre un pezzo artistico della storia ispanica moderna, con la visione del progetto come veramente inclusivo attraverso l'unione di attori e creativi di origini latine provenienti dagli Stati Uniti, dall'America Latina e dal mondo. Detto questo, il casting di Ana e Mia è stato un gioco da ragazzi perché, oltre al loro lavoro passato, uno rappresenta l'America cubana moderna e l'altro l'Argentina".

O'Felan aggiunge: "Trovare e convincere James Franco a interpretare Castro è stato un processo divertente e stimolante, perché l'ordine originale del nostro regista era quello di trovare un attore che avesse una stretta somiglianza fisica con il vero Castro da cui partire. Nel complesso, lavorare con un cast così commovente ed eccitante è stata una vera benedizione per il nostro team e il nostro progetto".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che James Franco sarà in "Tu, Mio" e nel thriller d'azione "Mace".