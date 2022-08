Alina of Cuba, la figlia di Fidel Castro approva James Franco: 'Somiglianza evidente'

La scelta dell'attore chiamato a interpretare un personaggio storico assurto ormai da tempo al grado di vera e propria icona non è mai semplice: nel caso di Fidel Castro, però, la produzione di questo Alina of Cuba sembra decisamente aver fatto centro, almeno stando alle reazioni del pubblico e dei parenti stessi del Lider Maximo.

L'annuncio di James Franco per il ruolo di Fidel Castro in Alina of Cuba è stato infatti accolto generalmente in maniera più che positiva dall'opinione pubblica, con la stessa Alina Fernandez, figlia del protagonista assoluto della rivoluzione cubana insieme a Che Guevara, che sembrerebbe aver approvato l'idea di puntare sulla star di The Disaster Artist.

"James Franco presenta un'evidente somiglianza con Fidel Castro, oltre ovviamente alle sue abilità e al suo carisma" sono state le parole della figlia di Castro, che nel film sarà invece interpretata da Ana Villafane. Fernandez si è inoltre detta piuttosto soddisfatta, a differenza di chi aveva polemizzato sulla scelta di James Franco, del fatto che il team che lavorerà al progetto sarà quasi interamente latinoamericano: "Sono fiera del fatto che il progetto sia quasi completamente latino, sia davanti che dietro la cinepresa".

Insomma, questo Alina of Cuba sembra partire con i migliori auspici: il film di Miguel Bardem riuscirà a rispettare le aspettative? Chi vivrà vedrà!