Aliens, The Abyss e True Lies in 4K: Eagle Pictures annunciata la data d'uscita in Italia

È di nuovo James Cameron Mania: dopo il successo clamoroso di Avatar: La via dell'acqua, arrivato in questi giorni in una nuova edizione Collector's Edition, Eagle Pictures ha annunciato le date d'uscita italiane per le versioni 4K di Aliens, True Lies e The Abyss.

Dal 24 aprile è in uscita TRUE LIES, indimenticabile commedia action con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, disponibile in un’edizione a due dischi (4K Ultra HD + Blu-ray), e tantissimi contenuti speciali che raccontano i segreti del film, tra cui "La paura non esiste: una retrospettiva", "Sceneggiatura, grafiche e materiale pubblicitario", "Un tuffo nei segreti della produzione con documenti esclusivi" e molto altro. Sempre dal 24 aprile in arrivo la riedizione di THE ABYSS, spettacolare thriller ambientato nelle profondità del mare con all’interno 3 dischi: quello 4K Ultra HD conterrà la versione theatrical del 1989 e l'edizione speciale del 1993 con ben 31 minuti di scene in più con alcune parti in versione originale non doppiata, mentre i due dischi Blu-ray saranno rispettivamente dedicati al film nelle due versioni e ad una ricchissima selezione di contenuti extra, tra cui "Immersione Profonda: Conversazione con James Cameron", "L'eredità di THE ABYSS", "Sotto Pressione: Making of del film", insieme all’archivio fotografico e video, la sceneggiatura delle riprese e lo storyboard.

Infine, sempre grazie a Eagle Pictures, l’8 maggio sarà la volta di ALIENS - SCONTRO FINALE, acclamato sequel del cult fantascientifico di Ridley Scott che vede Sigourney Weaver nuovamente nei panni di Ellen Ripley, disponibile sempre in un'edizione a 3 dischi (4k Ultra HD + 2 Blu-ray) che includono la versione theatrical del 1986, l'edizione speciale del 1990 con 17 minuti di filmato aggiuntivo con alcune parti in versione originale non doppiata e tantissimi contenuti extra, come il commento audio del regista James Cameron, del cast e della crew, un focus sulla musica di James Horner e un approfondimento sul design di Alien.

