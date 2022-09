Aliens, Sigourney Weaver ricorda la nomination agli Oscar: 'Una sorpresa per tutti'

Sigourney Weaver verrà sempre ricordata per aver interpretato il personaggio di Ripley nella saga horror fantascientifica di Alien, inaugurata da Ridley Scott nel 1979 con il primo film e poi proseguita negli anni con diversi sequel. Non molti ricordano, poi, che Weaver fu addirittura candidata all'Oscar per la sua interpretazione in Aliens.

Nel corso di una recente intervista, proprio l'attrice ha ricordato l'enorme sorpresa nell'apprendere la candidatura come miglior attrice da parte dell'Academy per il sequel di James Cameron del 1986. Weaver fu poi battuta nella Notte degli Oscar da Marlee Matlin per Figli di un dio minore.

"È stata una grande sorpresa per tutti noi, perché si trattava di un altro mondo. Penso che Jim Cameron abbia creato una struttura straordinaria per il personaggio di Ripley, che inizia con nessuno che le crede e che pensano che sia pazza e tutte queste altre cose. Mi ha dato molto su cui lavorare e apprezzo molto che la comunità dell'Academy abbia superato qualsiasi pregiudizio che potesse avere nei confronti di questo genere fantascientifico e mi abbia nominato per il lavoro svolto. Perché penso che sia un ruolo straordinario e sono stata molto onorata di essere stata nominata per questo".

Probabilmente non è stata una grande sorpresa quando Sandra Bullock è stata nominata per Gravity o quando Matt Damon ha ricevuto una nomination per The Martian, considerando il grande successo di questi film e la fama di queste star. Naturalmente, si può anche sostenere che nessuno di questi film sia davvero un film di genere, data la loro visione realistica dell'esplorazione spaziale (certamente nessuno dei due è "di genere" come Aliens). È stata una sorpresa più grande quando Daniel Kaluuya è stato nominato per il film horror Get Out, anche se la rilevanza politica di quel film gli ha certamente dato una spinta verso il successo nella stagione dei premi.

Weaver e Cameron sono tornati a lavorare insieme per Avatar: La Via dell'Acqua, che uscirà nei cinema a dicembre. Nel frattempo, il primo Avatar torna a incassare al box-office dopo l'uscita in versione 4K. Pochi giorni fa, il produttore Jon Landau ha anticipato Avatar 2 con qualche dettaglio.