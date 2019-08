Aliens - Scontro finale: Michael Biehn non è interessato a vedere gli altri sequel

In Alien del 1979, Sigourney Weaver è Ripley, l'unico personaggio in grado di sopravvivere alla battaglia con il mostruoso xenomorfo, permettendole di tornare nel sequel Aliens - Scontro finale. Nel sequel incontra il colonnello Hicks, interpretato da Michael Biehn, personaggio purtroppo scomparso tra il primo e il secondo seguito.

E mentre Sigourney Weaver ha sempre dimostrato molto interesse per il franchise, Michael Biehn si è completamente allontanato da tutto ciò che è stato il seguito del film al quale ha partecipato.

"Non ho mai visto nulla oltre Aliens - Scontro finale" ha dichiarato a The Hollywood Reporter "Non ho mai visto Alien3, 4, 5. Non ho visto Covenant. Non m'interessa nulla del genere. Non c'è motivo di sopportare il dolore del 'avrei potuto fare meglio di così'".



Alien3 ha avuto un percorso complicato, anche perché David Fincher ha addirittura preso le distanze dal progetto e i fan del franchise sono rimasti piuttosto delusi, non solo dalla morte di Hicks ma anche da altri vari elementi della trama. L'autore William Gibson scrisse un sequel di Aliens - Scontro finale nel 1987 che alla fine venne accantonato per concentrarsi su Ripley, Hicks, Newt e Bishop dopo gli eventi di Aliens.

La sceneggiatura venne adattata in una serie a fumetti e in un film drammatico, con lo stesso Biehn che riprende il ruolo da protagonista.

Anche Sigourney Weaver era rammaricata per non aver visto un sequel con Hicks:"Non so cosa sarebbe successo se Jim Cameron avesse diretto Alien3. Penso che sarebbe nato un rapporto molto più serio e sarebbe stato meraviglioso vederlo".

Il destino del franchise attualmente è poco chiaro, poiché i deludenti numeri al box-office di Alien: Covenant hanno complicato la possibilità di realizzare un sequel, soprattutto dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney. In ogni caso, qualunque sia il futuro, non comprenderà Michael Biehn.

Il cast di Aliens si era riunito al Comic-Con 2016 mentre nel 2014 erano spuntate foto di James Remar nei panni di Hicks.