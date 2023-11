Aliens: Ridley Scott rivela perché la Fox lo sostituì con James Cameron

Ridley Scott non la prese bene quando scoprì il sequel di Alien diretto da James Cameron, ossia Aliens - Scontro finale; in una nuova intervista, però, il regista di Napoleon, Blade Runner e The Last Duel ha rivelato i motivi della sostituzione.

"No, non mi è mai stato chiesto di realizzare il sequel" ha dichiarato Scott. "Forse perché ero un tipo severo durante le riprese, non mi volevano indietro; ma anche perché, più in generale, avevo l'abitudine di non voler realizzare altri capitoli. Quindi... no, non l'avrei mai fatto".

Tuttavia, nel 2012 sarebbe tornato nel franchise grazie a Prometheus: a fronte di un incasso di oltre 400 milioni di dollari e una candidatura al Premio Oscar per i migliori effetti speciali, la critica è stata piuttosto negativa.

In compenso, Aliens - Scontro finale se la sarebbe cavata egregiamente. Diretto da James Cameron, racconta la storia di Ellen Ripley, la quale, trattai in salvo dopo 57 anni di ipersonno, viene ritenuta la responsabile della distruzione dell'astronave Nostromo. Tra alieni, tensioni interne e creature mai viste prima, le difficoltà del primo capitolo tornano a manifestarsi in tutta la loro potenza.



La pellicola ha ottenuto lo stratosferico punteggio del 98% su Rotten Tomatoes e ben due Premi Oscar (miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali), a cui si aggiunge un BAFTA e un Hugo; senza contare la splendida colonna sonora di James Horner, ricordato anche per The Karate Kid - La leggenda continua, Troy e Il Grinch.

