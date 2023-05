Aliens è al cinema: 5 curiosità da scoprire sul capolavoro di James Cameron

Dopo il successo del suo nuovo film Avatar: La via dell'acqua e della nuova riedizione di Titanic per il 25esimo anniversario, la febbre James Cameron continua in questi giorni grazie a Lucky Red, che ha riportato al cinema sia Alien di Ridley Scott che il suo sequel Aliens: Scontro Finale.

Dato che queste occasioni rappresentano eventi imperdibili per i fan vecchi e nuovi per riscoprire o scoprire per la prima volta due film importantissimi per la storia del cinema, per l'occasione abbiamo preparato per voi 5 curiosità da scoprire su Aliens di James Cameron (cliccate qui, invece, per scoprire le 5 curiosità su Alien di Ridley Scott):

Quante idee : se Aliens è considerato uno dei sequel migliori di tutti i tempi e un vero e proprio modello da seguire quando si realizza un 'capitolo 2', gran parte del merito è ovviamente di James Cameron. Tra le tante idee di cui il film trabocca, una delle più divertenti riguarda il cast e le tempistiche delle riprese: come la maggior parte dei film hollywoodiani, Aliens non è stato girato in sequenza cronologica, ma per creare un maggiore realismo James Cameron ha filmato la scena in cui incontriamo per la prima volta i Colonial Marines (ovvero una delle prime scene nella storia) per ultima. In questo modo il cameratismo dei Marines sarebbe stato ancora più credibile, perché nel frattempo gli attori avevano trascorso diversi mesi sul set insieme.

