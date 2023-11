Alien vs Aliens: Ridley Scott non la prese bene quando scoprì il sequel di James Cameron

La saga di Alien ha segnato la storia della fantascienza cinematografica anche grazie al fatto di aver visto alla regia dei vari capitoli del franchise dei registi d’eccezione capaci di rendere ogni film unico. In una recente intervista, Ridley Scott ha spiegato come, dal canto suo, non sia stato felice del primo sequel, diretto da James Cameron.

Dopo avervi mostrato il primo design relativo allo xenomorfo di Alien, torniamo a parlare del franchise con protagonista Sigourney Weaver per riportare le parole del creatore della saga a proposito del secondo capitolo e della sua reazione alle scelte fatte da James Cameron.

Durante un’intervista con Deadline relativa al suo ultimo film, Napoleon, il filmmaker ha spiegato il suo pensiero riguardante le differenze tra lui e Cameron: “Beh, Jim è così, per lui è fondamentale progettare e costruire qualcosa. Quando ho saputo che qualcun altro lo stava facendo ho cercato di sviluppare qualcosa. Quando Jim mi ha chiamato è stato molto gentile e mi ha detto: ‘È difficile, la tua creatura è così unica. È complicato renderla di nuovo spaventosa ora che è conosciuta. Voglio fare un lavoro più d’azione, tipo esercito’. Io ho detto che andava bene ed è stata la prima volta che ho pensato: Benvenuto a Hollywood”.

Quindi Scott ha continuato: “Ero arrabbiato. Sapevo di aver fatto qualcosa di molto speciale, qualcosa di unico. Ero ferito, profondamente ferito, in realtà, anche perché in quel momento stavo cercando di riprendermi da Blade Runner. Pensavo di aver realizzato qualcosa di veramente speciale, ma poi le anteprime sono state un disastro e la mia versione del film è rimasta su uno scaffale per qualcosa come 10 o 12 anni”.

Quindi Scott ha concluso, assicurando come non abbia niente contro il collega: “Parlo spesso con Jim. Non siamo proprio amici, ma parliamo e lo considero un’ottima persona”.

In attesa del prossimo prodotto relativo alla saga, vi lasciamo a 5 curiosità sul primo Alien.